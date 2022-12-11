"Мы не двигаемся, мы уже приехали": Песков ошарашил журналистов ответом на вопрос о ситуации в РФ (видео)

Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков дал странный комментарий российским пропагандистам относительно того, куда движется Россия и как дальше будет усложняться ситуация.

Видео выложили в Сети.

Один из российских журналистов подскочил в кулуарах к пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову с вопросами о будущем России.

"К чему мы двигаемся, на Ваш взгляд? Все только хуже становится?", – спросил журналист.

"Ну мы не двигаемся... Мы уже приехали...к конфронтации. Нас никто не любит, да нам это и не нужно", — сказал Песков.

Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения РФ с коллективным Западом фактически заморожены и находятся на стадии конфронтации.

Накануне Путин заявил, что война на Украине может затянуться на длительный срок.

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