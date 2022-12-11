Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Мы не двигаемся, мы уже приехали": Песков ошарашил журналистов ответом на вопрос о ситуации в РФ (видео)

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
6464
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Мы не двигаемся, мы уже приехали": Песков ошарашил журналистов ответом на вопрос о ситуации в РФ (видео)

Фото: Getty Images

Пресссекретарь Путина удивил ответом на провокационный вопрос журналистов относительно направления, в котором двигается страна.

Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков дал странный комментарий российским пропагандистам относительно того, куда движется Россия и как дальше будет усложняться ситуация.

Видео выложили в Сети.

Один из российских журналистов подскочил в кулуарах к пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову с вопросами о будущем России.

"К чему мы двигаемся, на Ваш взгляд? Все только хуже становится?", – спросил журналист.

"Ну мы не двигаемся... Мы уже приехали...к конфронтации. Нас никто не любит, да нам это и не нужно", — сказал Песков.

Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения РФ с коллективным Западом фактически заморожены и находятся на стадии конфронтации.

Накануне Путин заявил, что война на Украине может затянуться на длительный срок.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
6464
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация