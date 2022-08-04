"Мы не гарантировали безопасность военнопленных": Красный Крест сделал заявление по поводу теракта в Оленовке

Международный комитет Красного Креста заявил, что не гарантировал безопасность выходивших из "Азовстали" украинских военнопленных и оказавшихся в российском плену.

В Красном Кресте сняли с себя ответственность за гибель украинских военнопленных, в том числе защитников "Азовстали", в результате теракта, устроенного российскими оккупантами в Оленовке.

Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном в среду, 3 августа.

"Мы не гарантировали безопасность оказавшихся в руках врага военнопленных, потому что это не в наших силах. Мы заранее разъяснили это сторонам. Стороны конфликта обязаны обеспечить защиту военнопленных от актов насилия, запугивания и общественного интереса, а также от последствий военных действий. Только стороны конфликта могут окончательно обеспечить безопасность военнопленных", — сообщили в Красном Кресте.

В организации подчеркнули, что во время выхода военных из "Азовстали" Красный Крест был лишь нейтральным посредником в координации со "сторонами конфликта".

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После теракта в Оленовке Красный Крест запросил доступ в колонию и все места, где лечатся пострадавшие или куда могли быть перевезены тела. Красный Крест также предложил поддержать эвакуацию раненых и бесплатно передать медикаменты, средства защиты и материалы для судебно-медицинской экспертизы — это предложение осталось без ответа, как и просьба о доступе.

Организация заявила, что не может заставить "стороны конфликта" предоставить доступ к военнопленным в Оленовке — "это зависит от доброй воли", говорится в сообщении.

В заявлении также сообщили, что Международный комитет Красного Креста посетил Оленовку только один раз, в мае, чтобы доставить цистерны с водой. Тогда им удалось пообщаться с военнопленными, но не всеми, не было доступа к тем, кого содержали на индивидуальной основе.

Напомним, российские войска 29 июля обстреляли колонию №120 в оккупированной Еленовке Донецкой области. Там захватчики удерживали в плену украинских военных и гражданских. В результате атаки погибли около 40 человек, еще 130 — получили ранения.

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