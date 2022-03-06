"Мы не можем обеспечить безопасность": Подоляк заявил, что Россия готовится захватить Одессу

"Мы не можем обеспечить безопасность": Подоляк заявил, что Россия готовится захватить Одессу

Еще прошлой ночью оккупанты были готовы к бомбардировкам Одессы.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что российские оккупанты готовятся к очередной атаке на Одессу.

Это война, которую начали не мы. Это война, которую начала Россия. Мы не можем знать российские планы с точностью до минуты. Но мы знаем, что российские войска активно готовятся к атаке против Одессы. Они уже пытались реализовать этот план. Но нашей обороне удалось их умерить", — сказал Подоляк.

Также он добавил, что оккупанты еще прошлой ночью были готовы к бомбардировкам Одессы.

"Пока небо над Украиной не закрыто или пока Запад не дал нам нужное количество самолетов, мы не можем обеспечить безопасность Одессы с воздуха", — отметил Подоляк.