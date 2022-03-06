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"Мы не можем обеспечить безопасность": Подоляк заявил, что Россия готовится захватить Одессу

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"Мы не можем обеспечить безопасность": Подоляк заявил, что Россия готовится захватить Одессу

Еще прошлой ночью оккупанты были готовы к бомбардировкам Одессы.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что российские оккупанты готовятся к очередной атаке на Одессу.

Это война, которую начали не мы. Это война, которую начала Россия. Мы не можем знать российские планы с точностью до минуты. Но мы знаем, что российские войска активно готовятся к атаке против Одессы. Они уже пытались реализовать этот план. Но нашей обороне удалось их умерить", — сказал Подоляк.

Также он добавил, что оккупанты еще прошлой ночью были готовы к бомбардировкам Одессы.

"Пока небо над Украиной не закрыто или пока Запад не дал нам нужное количество самолетов, мы не можем обеспечить безопасность Одессы с воздуха", — отметил Подоляк.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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