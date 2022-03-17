"Мы не можем подставлять людей под расстрел": Зеленский объяснил, почему не работали гуманитарные коридоры

"Мы не можем подставлять людей под расстрел": Зеленский объяснил, почему не работали гуманитарные коридоры

Оккупанты не прекращали обстрелов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в среду, 16 марта, не работали гуманитарные коридоры, поскольку российские военные не прекращали обстрелы и не гарантировали безопасность.

Об этом он говорил в своем обращении на ночь 17 марта.

По его словам, украинская сторона готова обеспечивать тишину, вывозить людей и направлять гуманитарные грузы, но для этого нужно такое же желание со стороны российских оккупантов.

"Мы не можем подставлять людей под расстрел на дороге. Поймите нас... Для российских военных нет такого военного преступления, которое бы они не совершили”, — подчеркнул президент.

Зеленский сообщил, что в этот день состоялся вывоз мариупольцев, которым удалось вырваться в Бердянск, в Запорожье. "Всего за сутки удалось перевезти более 6 тысяч мариупольцев, из них более 2 тысяч – дети", — отметил он.

Однако российские военные пытались сорвать и эту эвакуацию.

"Они открыли минометный огонь по участку дороги между Васильевкой и Каменским в Запорожской области. Только чудом погибших нет. Пятеро украинцев ранены, из них двое детей”, — сообщил президент.

Напомним, вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о работе гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения 17 марта.