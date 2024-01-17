"Мы не можем потерять территории из-за бездействия": ГУР о планах и способностях оккупантов

По оценкам ГУР, Россия будет использовать любое прекращение огня для улучшения своих возможностей, чтобы затем снова атаковать.

Российские оккупанты не имеют необходимых резервов для наступления на двух-трех направлениях.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки ( ГУР ) Украины Вадим Скибицкий, передает "Укринформ".

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Скибицкий признал, что скрытая мобилизация в РФ не прекращалась и продолжается по сей день. С помощью этого россиянам удается восстанавливать потери, которые они несут каждый день.

"Но того резерва недостаточно, чтобы сформировать мощные стратегические наступательные операции на два-три направления, о которых говорит Путин и чем он пугает европейское сообщество по поводу открытия второго фронта и наступления", – сказал он.

Представитель ГУР заверил, что по состоянию на сегодняшний день сухопутный компонент, воздушно-десантный компонент ВС РФ не может проводить стратегические наступательные операции.

"Штурмовые и тактические – да. И это мы видим, они это продолжат, но стратегические наступательные операции без мощных тактических резервов им сделать невозможно", – уточнил Скибицкий.

По оценкам ГУР Россия будет использовать любое прекращение огня для улучшения своих возможностей для восстановления или открытия новых направлений для боевых действий.

"Мы не можем допустить, чтобы мы потеряли свои территории из-за своего бездействия… В случае остановки войны, враг получит возможность накопить силы и восстановить боевые возможности.

Мы это наблюдали в 2015-2016 гг., когда на захваченных территориях Луганской и Донецкой областей были приостановлены боевые действия, и мы получили новую агрессию в 2022 году", – отметил Вадим Скибицкий.

Ранее бывший командующий Сухопутными силами Польши, экс-замминистра обороны страны, генерал Вальдемар Скшипчак предположил, что Украина в 2024-м будет вынуждена начать переговоры на условиях Путина.

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