Мы не можем сказать точно, что белорусские подразделения участвуют в боях против Украины – Арестович

Мы не можем сказать точно, что белорусские подразделения участвуют в боях против Украины – Арестович

В то же время "Беларусь используется по полной", чтобы там размещались российские войска и шли атакой на Украину.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что пока невозможно утверждать официально, что на территории Украины есть белорусские войска, которые воюют против государства.

Об этом он сказал в эфире совместного марафона украинских телеканалов, который ведут журналисты "1+1".

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"Есть сигналы о якобы участии белорусских войск – отдельных подразделений – в боевых действиях на территории Украины. Но этих сигналов недостаточно, чтобы утверждать это официально на уровне Офиса президента и центрального телевидения. То есть идет проверка. Пока мы не можем сказать точно, наверное, железно, что белорусские подразделения, по крайней мере, на уровне подразделений, отдельных лиц, групп, участвуют в боевых действиях против Украины", – рассказал Арестович.

В то же время он подчеркнул, что "Беларусь используется по полной", чтобы там размещались российские войска и шли атакой на Украину.