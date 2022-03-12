"Мы не отступим": Шмигаль рассказал о трудностях с эвакуацией и гуманитарной помощи

"Мы не отступим": Шмигаль рассказал о трудностях с эвакуацией и гуманитарной помощи

Правительство приняло решение о возмещении коммунальных расходов бюджетам общин, бесплатно в помещениях принимающих переселенцев.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что 12 марта не удалось эвакуировать всех людей из зон боевых действий согласно планам. В то же время за период с 2 по 12 марта Украина получила более 40 тыс. т гуманитарной помощи.

Об этом идет речь в сообщении на сайте правительства.

Премьер напомнил, что в субботу должны были открыться 14 "зеленых коридоров". К сожалению, не все из них заработали, как и вчера, и позавчера.

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"Причина известна – агрессивный и коварный враг, постоянно атакующий эвакуационный транспорт, не пропускающий гуманитарные конвои, дезинформирующий о ситуации. И хотя десятки тысяч человек уже вывезены, еще больше ожидают нашей помощи. И мы будем продолжать каждый день пытаться доставить гуманитарные грузы и эвакуировать людей. Мы не отступим", — подчеркнул Шмигаль.

Он также выразил благодарность военным, спасателям, водителям, священникам, врачам, волонтерам, простым людям, которые ежедневно работают в гуманитарных коридорах и пытаются вывезти людей. "Все вы – герои этой освободительной войны!" – подчеркнул премьер.

Он также напомнил, что в правительстве продолжает работать Гуманитарный штаб. Со 2 по 12 марта Украина получила более 40 тыс. т гуманитарной помощи. Министерство инфраструктуры и "Укрзализныця" работают как логистический штаб. И по их данным, уже треть полученной помощи была развезена по регионам и распределена в соответствии с потребностями каждого региона.

"Отдельная благодарность тем людям, тем общинам, которые принимают у себя эвакуированное население. Благодарность не только на словах, но и на деле. Правительство уже приняло решение о возмещении коммунальных расходов бюджетам общин, которые бесплатно в коммунальных зданиях и помещениях принимают переселенцев. Мероприятия по поддержке будут дополняться и дальше", – заверил Шмигаль.

Напомним, 12 марта из 14 гуманитарных коридоров сработало всего 9 человек.

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