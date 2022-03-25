"Мы не понимаем, как выжить": российский олигарх Петр Авен рассказал о жизни под санкциями

"Мы не понимаем, как выжить": российский олигарх Петр Авен рассказал о жизни под санкциями

Бизнесмен жалуется, что жизнь резко изменилась.

Олигарх Петр Авен, состояние которого еще месяц назад оценивалось в 4,5 млрд фунтов стерлингов, теперь не знает, сможет ли оплатить счета.

Об этом олигарх рассказал в интервью Financial Times.

"Наш бизнес разрушен. Все, что мы строили 30 лет, полностью разрушено. Мы должны как-то начинать новую жизнь. Мы не понимаем, как выжить. Британские юристы не хотят работать с россиянами. Мне сказали, что изменить введенные санкции практически невозможно. Введение санкций можно понять. Но это несправедливо", – сказал он.

Напомним, итальянская финансовая гвардия 16 марта наложила арест на жилой комплекс на острове Сардиния, принадлежащем Петру Авену, который находится под санкциями Европейского Союза из-за вторжения России в Украину.

Бизнесмен фигурирует в списке миллиардеров, наиболее связанных с президентом РФ Владимиром Путиным, и регулярно встречался с ним в Кремле.

67-летний Петр Авен из-за введенных санкций недавно ушел в отставку с поста председателя совета директоров "Альфа-банка" — крупнейшего коммерческого банка России. Ранее он являлся министром международной экономики в правительстве президента Бориса Ельцина.

По данным журнала Forbes, олигарх имеет состояние более 5 миллиардов долларов и занимает 529-е место среди самых богатых людей мира.

Комплекс недвижимости Maureena, на который наложен арест, стоит около 4 миллионов евро. Это самая старая вилла в маленькой деревне Порто-Рафаэль.

Известно, что вблизи этого имения в 2015 году внезапно умерла жена миллиардера — у нее произошел сердечный приступ на яхте.

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