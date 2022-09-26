"Мы не потеряли надежды": Турция работает над организацией встречи Зеленского и Путина

Турция продолжает работать по организации проведения встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет TRT Haber.

"Должен быть справедливый мир, конечно, особенно для Украины. Потому что оккупированные (Россией – ред.) земли принадлежат Украине. Как Турция, мы не потеряли надежды, мы наращиваем и продолжаем наши усилия. Наша цель – встреча обоих лидеров и принятие решения на уровни лидеров", — сказал он.

Мевлют Чавушоглу также убежден, что в войне не бывает победителей, и как только обе стороны это осознают, они могут вернуться за стол переговоров.

Напомним, у Эрдогана заявили, что Турция не признает псевдореферендумы, которые Россия устроила на захваченных территориях.

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