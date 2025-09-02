Мы не продаем вооружение Украине – Трамп сделал заявление

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп разъяснил подход своей администрации к конфликту в Украине, подчеркнув, что Вашингтон не тратит деньги на прямые поставки оружия украинским силам.

Об этом он рассказал в интервью Daily Caller.

По словам Трампа, США продают вооружение исключительно странам НАТО, которые сами оплачивают эти поставки.

"Мы не продаем его Украине. Мы продаем его НАТО. Они платят за оборудование. Мы не тратим никаких денег на войну", - заявил президент.

Он также отметил важность гарантий безопасности и отсутствия американских войск на местах. "Если мы можем помочь Европе и они сами помогают, я был бы готов это сделать", - добавил Трамп.

При этом президент подчеркнул, что конфликт в Европе не его война, а ситуация, которую он унаследовал от предыдущей администрации. "Я пытаюсь потушить пламя. Эта война была очень тяжелой", - отметил Трамп, сравнив ее с другими международными конфликтами, которые он помогал завершить во время своего предыдущего президентского срока.

Таким образом, Трамп пытается донести, что его приоритет — минимизация расходов США и защита американских интересов, одновременно поддерживая союзников в НАТО в сложных международных обстоятельствах.

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что государственный департамент США принял решение о возможной продаже Украине авиационных боеприпасов и сопутствующего оборудования на ориентировочную сумму 825 млн долларов.