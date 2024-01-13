"Мы не просто сидим в обороне, а постоянно контратакуем": Сырский о ситуации на фронте

Россияне не добились тех целей, которые они ставили в последние месяцы.

Минувшим летом Украина совершила большое контрнаступление, которое не смогло достичь значительного прорыва, частично из-за того, что российские силы на востоке и юге страны окопались траншеями и другими оборонными линиями. Сейчас оккупанты четко наступают на некоторых частях востока, там продолжаются ожесточенные бои.

Об этом заявил командующий Сухопутными силами Украины Александр Сырский, пишет Reuters.

По его словам, российские войска непрерывно атакуют на нескольких участках фронта, а украинские силы осуществляют контратаки.

"Это активная оборона, когда мы не просто сидим в обороне, а постоянно контратакуем, а по некоторым направлениям переходим в наступление", — сказал он.

Отвечая на вопрос, возможен ли перелом в войне в пользу Украины, он сказал: "Я думаю, что шансы есть всегда. Их нужно только найти и использовать".

Он также добавил, что для России невозможно было построить надежную оборону повсюду, и что всегда были слабые места из-за ландшафта и других факторов.

Ранее Сырский сообщил, что Украине нужно больше военных самолетов для ведения боевых действий, таких как американские штурмовики А-10 для поддержки пехоты, и самолеты, которые могут запускать крылатые ракеты большой дальности.

Между тем аналитики сообщили, что оккупанты продвигаются под Авдеевкой. А на левом берегу Херсонщины идут бои.

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