"Мы не решаем в целом проблему": Корниенко об угрозах из-за нового законопроекта о мобилизации

Верховная Рада Украины в начале 2024 года должна начать рассмотрение нового законопроекта о мобилизации. В нем предлагается внести ряд изменений в законы о мобилизации и военной службе. В частности, предусмотрены меры, которые могут быть применены к военнообязанным за отказ явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко убежден, что финальная версия документа будет отличаться от первоначальной: свою оценку должны дать военные, профильный комитет безопасности ВР, врачи и Минфин. Корниенко также озвучил угрозы из-за нового законопроекта о мобилизации.

Об этом он рассказал в интервью "Радио. Свобода".

Корниенко, в частности, прокомментировал предусмотренные в законопроекте ограничения по правам военнообязанных, которые уклоняются от мобилизации. К примеру, как блокировка счетов, ограничение в управлении авто и предоставление льгот.

"Во время военного положения государство может ограничивать определенные права и мы это сделали еще 24 февраля. В голосованиях о введении в действие указов о военном положении. Но здесь вчера мы слышали позицию, например, омбудсмена. Это наш орган Верховной Рады, поэтому мы можем ему доверять. Ему, кстати, общество доверяет больше, чем Верховной Раде. И я бы опирался больше на мнение профильных сообществ. Нужно еще нам не забывать никогда, что любые сильные ограничения в нашем обществе, в нашей правовой культуре, как правило, приводят к двум вещам: либо к коррупции, либо к способам обхода этих ограничений. Поэтому, например, мне кажется, позиция о том, что менеджмент этих ограничений будет только в руках военкомов, потому что там сейчас так написано, что это все делается по мнению ТЦК, грубо говоря", — отметил он.

По его мнению, это достаточно большой риск – в одних руках просто что-нибудь собирать.

"Не важно, чьи это руки. Я сейчас безотносительно к ТЦК, они тоже свою работу нормально делают большинство... Но просто в одних руках что-нибудь концентрировать – это такая не очень хорошая история. Если наложить на этот правительственный законопроект и на эту матрицу вопросы финансов, то выходит, что определенными действиями, предлагаемыми в законопроекте правительства, мы можем снизить наполнение налогами. И тогда получается, что мы решаем одну проблему – увеличиваем количество тех, кого можно призвать, и уменьшаем количество уклонистов, как вы говорите. А с другой стороны, мы снижаем налоговую базу. Потому что люди уйдут в тень из-за этого. И тогда мы не решаем в целом проблему", – резюмировал Александр Корниенко.

Напомним, нардеп рассказал, какая ответственность угрожает военнообязанным за границей.

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