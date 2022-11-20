"Мы не сдадимся": почему переговоры Украины с Россией пока невозможны

Российские чиновники начинают вспоминать о переговорах каждый раз, когда российские войска терпят поражение на поле боя.
Украинцы действительно никаких переговоров с путинским режимом или лично с президентом РФ Владимиром Путиным не хотят.
Об этом пишет издание Politico.
Сейчас, после многочисленных побед на фронте, это украинским властям не нужно. А после увиденных зверств россиян в Буче и Изюме, после новых доказательств пыток в только что освободившемся Херсоне, после атак на гражданскую инфраструктуру, погрузивших Украину во тьму и заставивших хирургов проводить операции при свете фонариков — этого не хочет и подавляющее большинство гражданских украинцев.
По крайней мере, так говорят все, с кем общался автор материала, руководитель европейского подразделения Politico Джейми Деттмер.
"Россиянам не понять, что сколько бы ракет они по нас ни выпускали — мы не сдадимся и не пойдем на переговоры. И они этим нас не разделят", — сказала переселенка из Мариуполя Юлия.
Мужчины, с которыми автор случайно заговорил на парковке во Львове, имели аналогичное мнение.
"Они сейчас хотят переговоров, чтобы потом напасть с новыми силами. Договоры с россиянами недостойны доверия. Чтобы жить спокойно в будущем, украинцам нужна только победа", — ответил один из них.
Запад побуждает украинские власти показать, что они готовы к переговорам.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне озвучил 10 предпосылок для диалога с Россией, включающих в себя полное освобождение украинских территорий, выплату репараций, гарантии того, что в будущем Россия ни в чем не будет мешать Украине.
Так что оснований для компромиссов еще меньше, отмечает издание.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вместо предложений преждевременных мирных переговоров с Россией, не стремящейся к мирному процессу, целью партнеров должна быть победа Украины, которая принесет устойчивый и справедливый мир на европейский континент.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк напомнил, что спикер хозяина Кремля Дмитрий Песков, который якобы предлагает переговоры с Украиной, является военным преступником и соучастником геноцида украинского населения. Его заявления являются не более чем элементом информационной кампании.
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