"Мы не сдадимся": почему переговоры Украины с Россией пока невозможны

Российские чиновники начинают вспоминать о переговорах каждый раз, когда российские войска терпят поражение на поле боя.

Украинцы действительно никаких переговоров с путинским режимом или лично с президентом РФ Владимиром Путиным не хотят.

Об этом пишет издание Politico.

Сейчас, после многочисленных побед на фронте, это украинским властям не нужно. А после увиденных зверств россиян в Буче и Изюме, после новых доказательств пыток в только что освободившемся Херсоне, после атак на гражданскую инфраструктуру, погрузивших Украину во тьму и заставивших хирургов проводить операции при свете фонариков — этого не хочет и подавляющее большинство гражданских украинцев.

По крайней мере, так говорят все, с кем общался автор материала, руководитель европейского подразделения Politico Джейми Деттмер.

"Россиянам не понять, что сколько бы ракет они по нас ни выпускали — мы не сдадимся и не пойдем на переговоры. И они этим нас не разделят", — сказала переселенка из Мариуполя Юлия.

Мужчины, с которыми автор случайно заговорил на парковке во Львове, имели аналогичное мнение.

"Они сейчас хотят переговоров, чтобы потом напасть с новыми силами. Договоры с россиянами недостойны доверия. Чтобы жить спокойно в будущем, украинцам нужна только победа", — ответил один из них.

Запад побуждает украинские власти показать, что они готовы к переговорам.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне озвучил 10 предпосылок для диалога с Россией, включающих в себя полное освобождение украинских территорий, выплату репараций, гарантии того, что в будущем Россия ни в чем не будет мешать Украине.

Так что оснований для компромиссов еще меньше, отмечает издание.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вместо предложений преждевременных мирных переговоров с Россией, не стремящейся к мирному процессу, целью партнеров должна быть победа Украины, которая принесет устойчивый и справедливый мир на европейский континент.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк напомнил, что спикер хозяина Кремля Дмитрий Песков, который якобы предлагает переговоры с Украиной, является военным преступником и соучастником геноцида украинского населения. Его заявления являются не более чем элементом информационной кампании.

У Украины есть свой план, освобождение Херсона, переговоры с Россией и США после выборов Михаил Подоляк

Читайте также: