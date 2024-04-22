"Мы не собираемся двигаться никуда": в ВСУ ответили на заявление россиян о захвате Новомихайловки

Через несколько месяцев боев за Новомихайловку бойцы бригады сожгли там более 300 единиц российской техники.

Российская Федерация сделала заявление о полном захвате села Новомихайловка Марьинского городского общества Покровского района Донецкой области. Однако командир 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Евгений Шматалюк сообщил, что часть этого населенного пункта до сих пор контролируют Силы обороны Украины.

Об этом говорилось в эфире ТСН 22 апреля.

По словам командира, та часть Новомихайловки, где находится противник, сейчас "под огневым контролем" ВСУ.

"Где-то процентов 15-20 еще удерживают подразделения 79-й бригады. Мы не собираемся двигаться никуда, кроме как вперед", – подчеркнул Евгений Шматалюк.

Одну позицию ВСУ враг атаковал более 10 раз в день.

Шматалюк подчеркнул, что россияне ожидали занять этот населенный пункт сначала в январе, затем – в феврале. Дедлайны каждый раз менялись, однако цели россияне не достигли.

"Сейчас около 10 воинских частей – две бригады и восемь полков – совершают штурмовые действия. Тактика – нашествия, мясные штурмы. Противник идет вперед, теряет личный состав, на их место отправляют новых", – рассказал комбриг.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Добро оттеснили врага на границе двух областей! Первый такой успех с начала года

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