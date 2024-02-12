"Мы не союзники": премьер Армении сделал заявление о войне РФ против Украины

Премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что Армения не являлась союзником России в войне против Украины с начала вторжения в феврале 2022 года.

Об этом пишет Reuters.

"Послушайте, когда война в Украине только началась, я давал интервью и сказал, что в этой ситуации мы не являемся союзником России. И это реальность", – отметил Пашинян.

Премьер Армении настаивает на том, что это не означает выбор между Россией и Западом, несмотря на последствия войны в Украине.

При этом он добавил, что сотрудничество Армении "в области безопасности с США, Францией или другими партнерами не направлено против другого нашего партнера в сфере безопасности".

В последние месяцы Пашинян заявил, что Армения больше не может полагаться на Россию в обеспечении своих оборонных нужд, поскольку его страна не получила необходимой помощи от Москвы.

Он добавил, что Армения не намерена рассматривать членство в НАТО как Украина.

Членство в НАТО "не является вопросом, который мы обсуждали или обсуждаем".

Он также отметил, что Армения рассматривает возможность остаться в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) под руководством России.

Напомним, Армения отказалась принять участие во встрече ОДКБ в Москве, проходившей в декабре 2023 года.

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