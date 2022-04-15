"Мы не специально вашу школу разбомбили. Просто пьяны были:" как жители Михаила-Коцюбинского жили в оккупации

"Мы не специально вашу школу разбомбили. Просто пьяны были:" как жители Михаила-Коцюбинского жили в оккупации

Захватчики терроризировали местных жителей.

Жители поселка Михайло-Коцюбинского (Черниговская область) почти месяц жили в оккупации, в вынужденном соседстве с российскими военными. 28 марта в Михаил-Коцюбинское зашли российские войска со стороны Гомеля.

Об этом пишет "Суспільне".

"Первый раз зашла колонна – где-то 350, потом еще где-то 300, потом ночью еще, очень трудно было сосчитать. Потому что они все рассыпались здесь по селу. Первые дни они тихонечко ездили, потому что не знали дорог. Мы таблички убрали все, знаки распознавания. А потом уже как у себя дома здесь ездили", – говорит местный житель Александр Токарь.

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Александр вступил в местную терроборону с самого начала войны. Говорит, жили россияне в центре, в доме культуры.

Россияне стреляли в электросети, оставили деревню без Интернета. Телефоны у людей забирали, ломали сразу. Ломали заборы, заезжали во дворы. Ставили танки и БТРы прямо на огородах.

Дома занимали пустые. Одним из таких стал дом умерших родителей Нины Ворох, главы общины.

Говорит, из дома ничего не забрали, а вот из сельского совета вынесли технику и личные вещи работников:

"Они ездили, ходили как хозяева. Когда я приходила и говорила: "Пожалуйста, разрешите мне пройти в поселковый совет, они не пускали. Тогда поняла, что они разобрали все компьютеры, вытащили все, испортили. Поэтому и не пускали".

Магазин в центре села разграбили в первые дни. Местные оставили здесь все как было.

"Слезы. Отчаяние. Рабочее место… потеря. Очень много слез. Что забрали? – Алкоголь, продукты питания, печенье – ну, все. Продукты, в основном. И весь алкоголь, можно сказать. Все забрали-таки", – говорит жительница села Оксана.

4 марта в здание школы попала ракета. В этот момент в школьном хранилище находились люди – около сотни жителей села, из них около 30 детей. Все были в подвале, кроме одного человека – техработника. Она находилась в подсобном помещении. Там и погибла под завалами.

"Прямое попадание было. Разрушила полностью компьютерный класс, кабинеты химии, физики, частично кабинет биологии, архив, кабинет защиты Украины. Подсобные помещения, подвальные", – говорит директор лицея Николай Шпак.

"Простите, пожалуйста, мы не специально вашу школу разбомбили. Просто пьяны были... Представьте. Вот так и говорили", – рассказал местный житель Александр Токарь.

Оккупанты разгоняли людей, которые приходили за продуктами на площадь. Стреляли в воздух и по зданиям. Пытались раздавать свою гуманитарку – еду и военные сухпайки, но люди практически не брали.

Местные говорят, массовые зверства россияне не устраивали, но некоторые люди все же исчезли.

"Исчезли ребята. Одного нашли, уже похоронили. Андрей Прохоренко. Нашли избитого, очень сильно. Они его застрелили в голову, сзади. Одного – зашли домой, нашли на телефоне метку геолокации. И забрали его с собой в плен. Не вернули", – сказал Александр Токарь.

Напомним, село Стеблянки Сумского района с 19 по 26 марта было оккупировано российскими военными. Оккупанты врывались в дома местных жителей, которые в то время не находились дома. Захватчики тащили из домов, где не было хозяев, все, что видели.

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