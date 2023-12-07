"Мы не успокоимся, пока Черное море снова не станет свободным": воин ГУР – об ударах морскими дронами по объектам ЧФ РФ

Военная разведка не успокоится, пока Черное море снова не станет свободным. Об этом сказал воин Главного управления разведки Министерства обороны Украины с позывным "Тринадцатый". Он рассказал британскому изданию The Times об удараах морскими дронами по объектам черноморского флота государства-агрессора России.

Воин "Тринадцатый" командует флотом морских беспилотников военной разведки Украины. Он участвовал в нескольких успешных атаках на российские корабли, в частности, в недавней спецоперации вблизи поселка Черноморское во временно оккупированном Крыму.

На рассвете 10 ноября 2023 года украинские морские беспилотники зашли в порт, минуя противолодочные сетки. Заметив дроны, россияне открыли пулеметный огонь, но помешать их движению не смогли.

В результате миссии разведчики уничтожили два вражеских десантных катера классов "акула" и "серна". Оба российских судна пошли ко дну вместе с загруженным на борт бронетранспортером. Еще один дрон взорвался в тамошнем ремонтном доке.

"Они (российские оккупанты – ред.) знали, что мы придем, но ничего не смогли поделать. Радость была невероятна. Целью моей жизни было затопить русский корабль, и мы затопили сразу два. … Теперь у нас новая цель – потопить что-то больше", — сказал разведчик.

Воин ГУР также рассказал об успешном поражении морскими дронами российского разведывательного корабля "Иван Хурс" и нового дорогостоящего патрульного судна окупантов "Сергей Котов" в мае и сентябре этого года соответственно.

"Морские дроны ― чрезвычайно эффективное оружие", ― объяснил командир флота беспилотников ГУР МО Украины.

Воин отметил: стоимость всех дронов, используемых в атаке, в тысячи раз ниже, чем строительство одного корабля типа "Котова" и подготовка экипажей.

Издание упоминает, что морские дроны-смертники используют и другие подразделения Сил безопасности и обороны Украины, в частности, СБУ. Их беспилотники Sea Baby атаковали незаконный Керченский мост, российский фрегат "Адмирал Макаров", нефтяной танкер Sig и десантный корабль РФ "Оленегорский горняк".

Украинские операторы морских беспилотников меняют подходы к войне на воде, поскольку разоблачают уязвимость враждебных крупных судов перед дешевыми и быстро изготовленными дронами.

Успешные атаки этим оружием стали важнейшим фактором в обеспечении свободы судоходства в Черном море и создании коридора для движения иностранных торговых судов в украинские порты.

"Мы пишем историю, и наши западные партнеры очень заинтересованы в этих инструментах", ― заявил "Тринадцатый".

Коллаж ГУР МОУ / Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Magura V5 – один из таких инструментов. Беспилотник оснащен двумя камерами, инфракрасной оптикой, спутниковым модулем, передающим сигналы камер в пункт управления.

Двигатель мощностью 300 лошадиных сил позволяет развивать скорость в 45 морских миль в час. Крейсерская скорость в 25 миль в час обеспечивает запас хода на 250 миль. Боеголовка расположена в носовой части и весит 250 кг.

Боевая часть в дронах следующего поколения еще более тяжелая. Новая модификация морского беспилотника позволяет расставлять мины на пути вражеских кораблей и возвращаться в порт базирования.

В создании флота украинских ударных морских беспилотников значительную роль сыграли Великобритания и США. Результат этого сотрудничества – весомые потери флота террористической россии и вытеснение агрессора из западной части Черного моря.

"Я мечтаю потопить еще больше российских кораблей, гораздо больше ― так много, чтобы они вообще не могли плавать. Можем ли мы уничтожить весь черноморский флот РФ? Да. И мы над этим работаем", ― подытожил разведчик.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский одним из крупнейших достижений государства в войне с РФ назвал изгнание российского флота, доминировавшего в Черном море.

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