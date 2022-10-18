"Мы не увидели готовности МККК сделать все возможное для защиты украинских пленников" – Ермак

В Офисе Президента не увидели готовность Международного комитета Красного Креста сделать все возможное для защиты украинских пленных.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что Международный комитет Красного Креста не делает все возможное для защиты украинских пленных, комментируя отказ МККК присоединиться к поездке украинской делегации на контактную линию в Запорожской области.

Об этом он написал в Telegram.

"Мы видим поразительные масштабы военных преступлений, преступлений против человечности и геноцидных злодеяний России против украинских военнопленных. Они требуют от всех организаций, которые занимаются соблюдением норм и требований международного гуманитарного права, по меньшей мере, четкой позиции и решительности. Представители Международного комитета Красного Креста, к сожалению, не присоединились к поездке украинской делегации на контактную линию в Запорожской области", – отметил Ермак.

Ермак отметил, что на прошлой неделе во время видеоразговора с президентом Красного Креста Мирьяной Эггер он призвал представителей МККК посетить вместе с украинской делегацией контактную линию и потребовать допустить миссию организации на временно оккупированную территорию для проверки состояния украинских пленных в Оленовке.

"В понедельник к контактной линии в Запорожской области прибыли уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, советник руководителя Офиса Президента Дария Заровна и народные депутаты Мария Мезенцева, Егор Чернев, Денис Маслов и Елена Хоменко. Однако представители МККК к украинской делегации в этом поездке не присоединились", — рассказал руководитель Офиса президента.

Ермак также подчеркнул, что Красный Крест не просто терпит нарушение россиянами всех норм международного права, но и делает это молча.

"Главным препятствием в прибытии миссии МККК к месту принудительного содержания украинцев в Оленовке, прежде всего, является деструктивная и циничная позиция РФ. В то же время, к сожалению, мы не видим, что МККК работает над защитой наших пленных. Украинское общество этого не видит. Не видят родные защитников. Украинская сторона имеет все основания ожидать решительных проактивных действий МККК по имплементации его гуманитарного мандата, а также четкой публичной позиции и коммуникации всех его действий, направленных на преодоление острейшего гуманитарного вызова в Европе", — резюмировал он.

Обстрелы колонии в Оленовке

В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в поселке Оленевка на временно оккупированной территории Донецкой области раздался взрыв. Там захватчики удерживали в плену украинских военных, в том числе защитников Мариуполя и гражданских.

В результате спланированного теракта погибли около 50 человек, еще 130 получили ранения. Выводы международных экспертов свидетельствуют о том, что причиной взрыва было термобарическое оружие, которое применило РФ. Государство-агрессорка до сих пор не пропускает в Оленовку ни одну международную миссию.

Зеленский накануне подверг критике МККК за то, что их миссия до сих пор не посетила украинских военнопленных в колонии в оккупированной Оленовке.

Международный комитет Красного Креста заявил, что не может "насильно проникнуть" в колонию в Оленовке, где россияне содержат украинских военнопленных.

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