"Мы не увидим контрнаступление Украины в ближайшую неделю" — разведка Эстонии

Вооруженные силы Украины продолжают первую фазу своего контрнаступления. В частности, речь идет о проведении разведки с целью поиска слабых мест в оборонных позициях российских оккупационных войск.

Соответствующее заявление сделал начальник разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг, сообщает ERR.

По данным эстонской разведки, РФ пытается максимально уничтожить наступательные возможности Украины.

"Очевидно, что инициатива сейчас в руках Вооруженных сил Украины, а это значит, что они выбирают время, место и средства, которыми они будут атаковать подразделения противника", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что за последние девять месяцев РФ потратила на развитие своей обороны на захваченных территориях, поэтому Украина не спешит со своим контрнаступлением.

"По этой причине, а также для того, чтобы не идти на лишние риски, украинцы подходят к своей операции более методично, осторожнее и тихо, поскольку и человеческие, и технические ресурсы, по сути, на вес золота", — продолжил он.

По всей вероятности, именно на следующей неделе продолжится поиск слабых мест в российских линиях и, вероятно, по всей линии фронта.

"Мы не увидим наступления в течение следующих семи дней", – подытожил он.

Напомним, накануне парламент Эстонии принял заявление о привлечении к ответственности лиц, которые спланировали и совершили преступление агрессии против Украины. Также Рийгикогу призвал создать для этого спецтрибунал под эгидой ООН.

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