"Мы не в той позиции, чтобы подходить к переговорам с желанием что-то "сдать" — Кулеба о переговорах

"Мы не в той позиции, чтобы подходить к переговорам с желанием что-то "сдать" — Кулеба о переговорах

Президент Зеленский готов к переговорам.

Украина не повторит судьбу Германии, разделенную на две страны. Президент Зеленский настроен на защиту Украины.

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Об этом во время телемарафона 8 марта сказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Президент – это не тот человек, который будет терпеть оккупацию наших территорий: на Донбассе или в Крыму. Те сигналы, которые он посылает – это сигнал о готовности к переговорам. Но президент очень четко настроен на защиту Украины и ее территориальной целостности. У нас непростая ситуация: говорить нужно. Но мы не в той позиции, чтобы подходить к переговорам с желанием что-то сдать. И вы слышали сегодня мощную речь президента в парламенте Великобритании: его настроение и цитирование Черчилля, что мы никогда не сдамся. это было сделано не ради "красоты". Он действительно находится в таком настроении. Мы боремся за свою страну и воюем за нее. И президент является образцом борьбы", — сказал Кулеба.

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