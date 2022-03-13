"Мы не варвары": Верещук рассказала, что Украина будет делать с пленными российскими военными

"Мы не варвары": Верещук рассказала, что Украина будет делать с пленными российскими военными

Трудно прогнозировать, насколько российская сторона будет интересоваться своими солдатами и офицерами, которые окажутся за решеткой в Украине, сказала вице-премьер.

Вицепремьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что российских военнопленных будут либо обменивать, либо они будут нести наказание в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

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"Мы не варвары и не орда, как российская армия. Мы будем работать, как определено международным гуманитарным правом. И обменный фонд мы обязательно сформируем. Российских военнопленных будут обменивать или они будут нести наказание в Украине", — рассказала Верещук.

По ее словам, уже сейчас в сфере обращения с военнопленными упорядочена необходимая нормативно-правовая база, разработан порядок действий, создан Координационный штаб и определены ответственные секретари.

Верещук отметила, что российские власти не слишком заботятся о судьбе своих погибших и раненых военных.

"Итак, в такой ситуации трудно прогнозировать, насколько российская сторона будет интересоваться теми своими солдатами и офицерами, которые окажутся за решеткой у нас. Как и формат, в котором может быть обмен пленными. Да и вообще – каким будет отношение России к этой проблеме, что уже имеет серьезные масштабы", – сказала вице-премьер.

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Она также сообщила, что сегодня действует система обмена военнопленными, к которой привлечен Международный комитет Красного Креста.

"На каждого из пленных заполняют специальные карточки, их присылают в Красный Крест. Я уже видела списки, и меня поражают годы рождения детей, которых РФ отправила на войну: 2002, 2003-й... Я шокирована. Раньше ведь говорили, что это профессиональная армия России, а воюют фактически дети", – отметила министр.

Добавим, что именно Верещук возглавила Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Напомним, ранее в МВД сообщали, что российские пленные, разрушающие инфраструктуру Украины, будут сами же ее и восстанавливать. Также они могут быть вовлечены и в разминирование территории.

ТСН.ua