"Мы не виделись месяцами": Зеленский рассказал о разлуке с детьми во время войны

"Мы не виделись месяцами": Зеленский рассказал о разлуке с детьми во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем переживал как отец, когда российская армия напала на Украину.

Зеленский рассказал, что в то утро, 24 февраля, он даже не успел детям ничего сказать, после этого они долго не виделись.

Об этом глава Украины Владимир Зеленский рассказал интервью проекту Nieuwsuur нидерландского канала NOS.

"Нужно быть примером для детей — и в этой войне, и в жизни. Надо показывать своим детям, что в жизни может быть любая позиция, кроме предательской", — подчеркнул глава государства.

Также украинский президент припомнил утро 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину.

"Я даже ничего не успел им сказать. Они проснулись утром от ракетных ударов, они их слышали. Я уже был собран, я уже знал, что началась война. Я уехал в 4 часа утра на работу. И после этого мы не виделись месяцами ", – говорил Зеленский.

Напомним, в этом же интервью президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласен говорить с Путиным только потому, что все другие политические фигуры в России ничего не решают.

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