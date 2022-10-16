"Мы не виноваты, нас втянули": Арестович предоставил важный аргумент против переговоров с Россией

Некоторые российские официальные лица начали раскручивать мнение о том, что РФ в целом не виновата в войне.

Стремление РФ к переговорам с Украиной нужно игнорировать и дальше. Это способствует тому, чтобы во властной верхушке в Москве созрел заговор против главы Владимира Путина с целью его свержения.

Об этом сказал во время разговора с правозащитником Марком Фейгиным советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Так, Арестович напомнил о путинском советнике Сергее Глазьеве.

"Логика такова: "Нас втянули, войны мы не хотели"... На самом деле: "Мы не виноваты, нас же втянули, это же не мы"... Во всех этих разрушениях косвенно виноваты Соединенные Штаты. Бучах и других Изюмах, потому что они же втягивали. Мы были вынуждены. А там дальше: туман войны, стреляешь и не видишь, а потом бац — и оказалось 400 гражданских трупов", — процитировал Арестович Глазьева.

Арестович напомнил, что ранее Глазьев заявил, что в США ждали вторжения РФ в Украину и "Россия оказалась втянута в войну со всем Западом по американо-британскому сценарию".

По мнению Арестовича, Кремль якобы убедили, что он сможет быстро победить Украину. Еще один депутат утверждал, что российская сторона якобы "вызвала иллюзию скорой победы".

Россия хочет переговоров, что следует из посыла о ее "невиновности в войне".

"Это неизбежно следует из первого, поскольку если Штаты и Британия вовлекли, значит, у них есть какие-то интересы, давайте поговорим об этих интересах", — добавил Арестович.

Но переговоров не будет, подчеркнул советник главы ОП.

"А ничего не будет, никаких переговоров, потому что отсутствие переговоров с ними — самая выгодная стратегия по скорейшему обустройству коллапса внутри самой России и приведению ситуации к такой, что вот такие вот глазевые, сговорившись с другими всякими товарищами, захотят убрать Путина с должности президента", — сказал Арестович.

Напомним, накануне секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что украинская разведка "вела" кадыровцев еще за полтора месяца до российского вторжения. Да, агенты разведки общались непосредственно с Кадыровым.

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