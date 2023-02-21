"Мы не воюем с Украиной": Путин открестился от войны и заявил об "оккупации Украины Западом"

Президент Владимир Путин цинично заявил, что Россия "не воюет с Украиной", и во всем происходящем сейчас "виновны только мероприятие и киевский режим".

Об этом 21 февраля он заявил в послании к Федеральному собранию РФ.

"Мы не воюем с народом Украины, об этом я уже много раз говорил, сам народ Украины стал заложником "киевского режима" и его "западных хозяев", фактически оккупировавших эту страну в политическом, военном, экономическом смысле. Ответственность за разжигание украинского конфликта за эскалацию, рост количества жертв полностью лежит на "западных элитах и киевском режиме", — заявил кремлевский диктатор.

Путин также обвинил Запад в "использовании Украины как полигона против России".

Напомним, Путин заявил, что Россия собирается "шаг за шагом решать" какие-то "задания". Впрочем, он признал, что нынешнее время является "сложным" для РФ.

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