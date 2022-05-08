"Мы не знаем, сколько гражданских эвакуировали из "Азовстали" – защитники Мариуполя

"Мы не знаем, сколько гражданских эвакуировали из "Азовстали" – защитники Мариуполя

Бойцы полка "Азов" в Мариуполе сделали все возможное и невозможное, чтобы оттянуть на себя превосходящие силы российских войск.

В настоящее время ведутся интенсивные обстрелы завода "Азовсталь".

Об этом заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь заявил в воскресенье, 8 мая 2022 года, во время Zoom-конференции с журналистами из Украины и за рубежом.

“Мы не знаем, всех ли гражданских эвакуировали из “Азовстали. За эти последние 3 дня были эвакуированы гражданские с территории завода "Азовсталь". Всех ли? Мы не можем сказать, поскольку ни одна международная организация, властная структура, политики не приехали сюда на территорию "Азовстали", нет спецтехники, чтобы разбирать завалы", — сказал он.

Напомним, в городе Мариуполь Донецкой области, который с начала марта находится в осаде российских войск, украинские военные держат оборону на территории "Азовстали", по территории предприятия российские оккупанты продолжают наносить бомбовые удары. Мариупольский городской совет сообщал, что на металлургическом заводе находятся не менее 2 тысяч гражданских женщин, дети и пожилые люди.

Российский президент Путин объявил об освобождении украинского портового города на Азовском море. Путин отметил, что он приказал российским войскам заблокировать все выходы из металлургического комбината "Азовсталь", "чтобы муха не пролетела".

За два месяца войны России против Украины Папа Римский Франциск трижды просил президента РФ Владимира Путина обеспечить гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения из Мариуполя. Путин трижды отказал.

28 апреля российские войска авиаударами разрушили подземный госпиталь на "Азовстали". В результате бетонная конструкция здания упала на раненых защитников. Число раненых в результате ударов превышает 600 человек.

1 мая удалось начать эвакуацию людей из "Азовстали". Первые эвакуированные прибыли в Запорожье.

На заводе "Азовсталь" в результате бомбардировки начался масштабный пожар

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