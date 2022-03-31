Мы ничего не отдадим и будем бороться за каждый метр нашей земли – Зеленский

Мы ничего не отдадим и будем бороться за каждый метр нашей земли – Зеленский

Президент призвал критиков вставать на оборону государства.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил украинцам, критикующим власть и Вооруженные Силы в неправильной стратегии борьбы с российскими оккупантами.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 30 марта.

"Мы никому не верим – ни в какие красивые словесные конструкции. Есть реальная ситуация на поле боя. И сейчас – это самое главное. Мы ничего не отдадим. И будем бороться за каждый метр нашей земли, за каждого нашего человека.

В такой ситуации, в которой сейчас находится наше государство, не должно быть таких дискуссий, к которым общество и наш политикум привыкли в мирное время.

Если кто-то делает вид, что может поучать наши Вооруженные Силы, как воевать, как противостоять врагу, то лучший путь это сделать – отправиться на поле боя напрямую.

Не с кресла дома или в том месте, куда выехали за безопасностью. А из реальных боевых столкновений. Если к этому не готовы – не стоит начинать поучать наших защитников и наших защитниц", — заявил Зеленский.

Напомним, что Зеленский назвал уход российских войск из Киевского и Черниговского направлений не отведением, а последствиями работы украинских военных.

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