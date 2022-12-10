"Мы никого спрашивать не будем, куда нам нужно бить врага": Данилов – об ответе на ракетные атаки Путина

Силы обороны будут делать все возможное, чтобы защитить свои территории от врага, заверил Данилов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов подчеркнул, что Украина сама будет решать, как отвечать России на ее ракетный террор.

Об этом чиновник сказал в эфире телеканала НТА.

Данилов отметил, что Украина не может не ответить, когда враг постоянно атакует. Он заверил, что Силы обороны будут делать все возможное, чтобы оградить свои территории от врага.

"Мы будем способны на все. Потому что то, что касается наших интересов, мы никого спрашивать не будем, куда нам нужно бить врага. Потому что враг находится у нас, начиная от границ, которые есть с нашей территории, заканчивая Владивостоком", — сказал он.

Ракетные атаки РФ по Украине

С 10 октября Россия совершила 7 массированных атак против Украины. Цель – энергетические объекты, чтобы оставить украинцев без света, тепла воды. Хозяин Кремля недавно признал, что Россия обстреливает энергосистему Украины. Мол, Киев начал первым, нанеся удар по незаконному Крымскому мосту.

В ВСУ рассказали, что Россия обстреливает Украину дальнобойными ракетами. Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат уточнил, что это ракеты Х-101, Х-555 и ракета Х-55, которая является ядерной ракетой, но без "ядерной начинки". Ее используют как обман. Также у них есть ракета Х-22 дальностью 600 км.

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