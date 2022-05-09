"Мы никому не отдадим ни клочка своей земли": Зеленский записал видеообращение по случаю 9 мая

"Мы никому не отдадим ни клочка своей земли": Зеленский записал видеообращение по случаю 9 мая

Украинцы свободные люди, идущие своим путем. На этом пути сегодня мы ведем войну и никому не отдадим ни клочка своей земли.

Об этом в своем обращении по случаю 9 мая – Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Это война не двух армий. Это война двух мировоззрений. Варваров, которые обстреливают музей Сковороды и верят, что их ракетами можно уничтожить нашу философию. Она их раздражает. Она им чужая. Она их пугает. Она заключается в том, что мы свободные люди, которые идут своим путем. На этом пути сегодня мы ведем войну и никому не отдадим ни клочки своей земли. Сегодня мы отмечаем День победы над нацизмом. И никому не отдадим ни клочки своей истории", — заявил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина гордится своими предками, которые вместе с другими народами в составе антигитлеровской коалиции победили нацизм. И мы никому не дадим аннексировать эту победу, не дадим ее присвоить.

Совсем скоро в Украине будет два Дня Победы, а у кого-то не останется ни одного, резюмировал президент.

Стоит отметить, что ежегодно 8 мая в Украине отмечается День памяти и примирения, поскольку в этот день в 1945 году Германия объявила о своей капитуляции во Второй мировой войне. 9 мая Украина отмечает День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо установленного с советских времен Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 75-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.