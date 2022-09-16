Мы никуда не торопимся: Путин в очередной раз заявил, что так называемая "спецоперация" в Украине "идет по плану"

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз высказался по поводу целей так называемой "спецоперации" в Украине.

Глава Кремля заявил, что его план по захвату Украины "корректировке не подлежит" и что он "следует плану".

Об этом глава Кремля сказал на брифинге на саммите Шанхайской организации сотрудничества, пишут российские средства массовой пропаганды.

"План спецоперации корректировке не подлежит, по ходу принимаются оперативные решения, основная цель – увольнение Донбасса, наступательная операция там не прекращается, но мы не торопимся ", — заявил российский "фюрер".

На фоне поражений российской армии Путин издал бред, что воюет России не всей армией, а лишь контрактной частью.

Напомним, российский президент Владимир Путин наконец-то прокомментировал контрнаступление Вооруженных сил Украины. Он заявил, что не намерен останавливать так называемую "спецоперацию" на территории Украины и "посмотрит, чем она закончится".

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