Венедиктова сообщила о разоблачении преступника РФ, издевавшегося над людьми в Ирпене

Генеральный прокурор Украины рассказала об очередной застенке, которую устроили в Ирпене военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка вооруженных сил России.

В настоящее время идет установление исполнителей преступлений в Ирпене. Одного из военнослужащих РФ уже разоблачили.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, которая находится в Ирпене.

"Мы однозначно будем устанавливать виновных лиц. И мы будем их показывать. Когда мы сделаем все необходимые процессуальные следственные действия, и получаем все законные основания начинать подозревать конкретных российских военнослужащих, которые здесь убивали, пытали. Насиловали. Мы будем обязательно обнародовать их фото и данные для того, чтобы другие жертвы, которые, возможно, так же попали в их лапы, могли нам сообщать об этом, с другой стороны, пусть эти нелюди и другие воюющие знали, что вину каждого мы установим и докажем. Мы каждого привлечем к ответственности. Основное, что делает их такими жестокими – безнаказанность. А безнаказанность не может быть в современном мире", — заявила генпрокурор.

Киевская областная прокуратура совместно с СБУ разоблачили военнослужащего РФ в нарушении законов и обычаев войны, добавила она.

Следствие установило, что в марте 2022 года он в составе 234 десантно-штурмового полка вооруженных сил РФ вошел в Ирпень.

В частном дворе враг разместил военную технику.

Оккупанты разыскали среди горожан военнослужащих ВСУ и сотрудников правоохранительных органов.

"Пидозреваемый вместе с другими российскими военными взял в плен 10 мужчин, которых удерживали в подвале. У них забрали мобильные телефоны. Их били примером оружия по ребрам и ногам, угрожали убийством и имитировали казни. Не давали еду и воду. Также среди пострадавших была женщина .Ей стреляли по ногам, таким образом издеваясь над ней. Идентифицировать одного из палачей нам удалось благодаря документам, которые предоставили слудству потерпевшие", — сказала генпрокурор.

Установление других исполнителей и других преступлений продолжается.

Напомним, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала о работе международных прокуроров по делу против преступлений РФ. Так, недавно фис прокурора Международного уголовного суда в Гааге присоединился к общей группе, занимающейся преступлениями россиян в Украине. 25 апреля был подписан дополнительный документ – о совместной прокурорской группе с прокурором Каримом Ханом.