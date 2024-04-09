"Мы обязательно победим": Зеленский заявил, что имеет план нового контрнаступления

Президент Владимир Зеленский заверил, что у Украины есть план нового контрнаступления и способен победить российскую армию. Но для этого нам нужно современное оружие.

Об этом глава государства заявил в интервью Bild.

"Да, в России больше людей, больше оружия. Но у объединенного Запада есть современные системы вооружения. Поэтому мы получим определенные технологии. И если мы продолжаем наращивать производство, если мы получаем лицензии от наших партнеров, то дело не в количестве людей. Дело в качестве оружия", – говорит президент.

Также Зеленский заявил, что у Украины есть план будущего контрнаступления.

"Да, у нас есть план контрнаступления. Но для этого тоже нужно оружие. В том числе из США", – сказал он.

По словам журналистов, Зеленский дал понять, что не хочет вести переговоры с Путиным и не готов отдавать ни одну территорию.

"Мы обязательно победим. У нас нет альтернативы. Но я не могу этого обещать и назвать дату", – подытожил президент.

Напомним, президент Зеленский на пресс-конференции 25 февраля заявил, что украинский план контрнаступления в прошлом году был известен в Москве еще до его начала.

Ранее ТСН.ua, анализируя западные медиа, разбирался, почему во время долгожданного контрнаступления не удалось прорвать линию обороны РФ на юге, есть ли в этом виновники в военном руководстве и чего ожидать дальше.

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