"Мы очень сильно опережаем обстоятельства": военный эксперт прокомментировал угрозу нового наступления на Харьков

Город-миллионник Харьков укрепляли в течение двух лет.

На фоне обсуждения угрозы наступления российской армии на Харьков военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник напомнил, что серьезной аналитической информации по поводу сосредоточения на этом направлении значительных сил противника нет.

Об этом говорилось в комментарии Черника во время эфира телеканала "Киев24".

"Мы очень сильно опережаем обстоятельства. Нет пока действительно серьезной аналитической информации, что противник сосредоточил на этом направлении хотя бы 40-тысячный корпус. Мы же понимаем, что это город-миллионник, который укреплялся два года. Несмотря на то, что сейчас Харьков переживает ужасающий ракетно-бомбовый удар, город стоит и держится", – сказал он.

Также Черник напомнил о том, сколько продолжалось попытка захватить 70-тысячный Бахмут. Его противник не мог взять больше 10 месяцев, а Авдеевку "враг проходил 10 лет".

"Особенно тяжелы последние 4 месяца, пока они по-настоящему все не протиснули. Поэтому говорить о том, что Харьков уже под серьезной угрозой в части сухопутной операции, на эту минуту не совсем корректно", — добавил он.

Напомним, вечером 8 апреля украинский президент Владимир Зеленский в традиционном обращении сообщил о ситуации в Харькове.

Глава государства провел сегодня Ставку, где тематика Харькова и области была основополагающей. Докладывали Главком Сырский и командующий Воздушными силами Николай Олещук.

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