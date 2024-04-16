"Мы опоздали": полковник запаса назвал самую большую проблему оборонных линий ВСУ на фронте

Главной проблемой оборонных линий ВСУ есть не столько дефицит боеприпасов и оружия, как отсутствие бойцов.

Об этом сказал полковник запаса и бывший командующий аэромобильными войсками Украины Иван Якубец в эфире "Киев 24".

"Мы опоздали. Но надо понимать, даже то, что мы сейчас сводим это — оно ничего не стоит, если там не будет солдат и не будет боеприпасов. Если будет по два-три человека сидеть на отделении в таких окопах, то враг так же пройдет их, как и проходит сейчас", – объяснил Иван Якубец.

Он добавил, что все рубежи, любые инженерные заграждения должны прикрываться стрелковым оружием.

"Определяется степень стрелкового огня, плотность огня на километр фронта или даже на метр фронта... Что такое плотность огня: например, когда десять человек выпускают 10 патронов на один квадратный метр... это одна плотность, а когда выпускает двое – это вторая плотность Поэтому мы с вами обречены, если не будет солдат, а к тому еще не будет боеприпасов, которые будут прикрывать эти заграждения, "зубы дракона" и все остальное, что мы здесь строим", — отметил Якубец.

Между тем накануне вступления в силу нового закона о мобилизации украинские мужчины в Польше пытаются как можно быстрее получить загранпаспорта. По состоянию на сегодняшний день учреждения, которые выдают их, не требуют документов по ТЦК.

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