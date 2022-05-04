"Мы остановили продвижение России вперед": Зеленский рассказал о трех этапах войны с оккупантами

"Мы остановили продвижение России вперед": Зеленский рассказал о трех этапах войны с оккупантами

Президент Владимир Зеленский отмечает: невозможно все и сразу, а потому следует сделать соответствующие шаги, чтобы остановить войну.

Важно было остановить Россию и продвижение ее армии вперед. Сейчас это удалось сделать на первом этапе введения войны с государством-террористом.

Об этом, выступая на сессии Wall Street Journal CEO Council Summit, рассказал глава государства.

"Второй этап — максимально сделать так, чтобы Россия отошла от наших границ. Сейчас мы находимся на втором этапе. Третий этап — максимально восстановить территориальную целостность. Здесь я говорю, как президент воюющего государства. Там, где можно восстановить, там где можно найти те или иные компромиссы благодаря диалогу на словах, а не с оружием", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия должна вернуться к границам до 24 февраля. Кроме того, страна будет стремиться восстановить контроль над всей украинской территорией, включая Крымский полуостров, который Россия незаконно захватила в 2014 году путем диалога.

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