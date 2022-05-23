"Мы остановили российскую армию, которую называли "второй армией" мира: основные заявления Зеленского в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Выступление главы государства было посвящено ситуации в Украине из-за развязанной Россией войны.

В своей речи Владимир Зеленский говорил о санкциях, о ситуации в стране, о стране-агрессоре. Кстати, экономический форум впервые за 35 лет прошел без участия представителей России.

ТСН.ua собрал основные заявления президента.

О России

Своими действиями и поступками государство-террорист вдохновляет других потенциальных агрессоров, считает президент.

"Вместо успешных мирных городов – черные руины. Вместо нормальной торговли – заминированное море и заблокированные порты в Украине. Вместо туризма – закрытое небо и тысячи российских крылатых бомб и ракет. Вот как будет выглядеть мир, если этот поворотный момент человечество упустит. Выглядит, как очень большая коллекция военных преступлений", — сказал глава государства.

Россияне применяют лишь грубую силу к тем, кого хотят покорить, чтобы человечество имело шанс на существование – Россию нужно остановить немедленно, добавил президент.

О реакции мира на войну в Украине

Владимир Зеленский подчеркнул, что история меняется, есть новые вызовы, требующие действия, а не только реакции.

"История помнит много моментов, когда все изменялось кардинально, помнит, как всего лишь несколько выстрелов могут привести к гибели миллионов людей, если это выстрелы 28 июня 1914 года в Сараево. История помнит, сколько горя может принести одного человека, если она видит, что ей не оказывают достаточного сопротивления. Как это было, к примеру, в 1938 году в Мюнхене. Исторические повороты были заметны и не очень, но на них всегда приходилось реагировать. Пытаясь подготовиться на случай других исторических изломов. Как говорится, подстелить соломки, или пытаясь залечить раны от катастроф, которые были за тем или иным историческим поворотом. Сейчас у нас большая коллекция таких реакций: устав ООН со всеми подразделениями организации, ОБСЕ, МАГАТЭ, ВТО, многие другие важные институции. Но достаточно ли их, чтобы реагировать на то, с чем мы столкнулись сегодня. Но можно ли сейчас обойтись попыткой адаптировать эти учреждения под современные вызовы. Точно – нет. Необходимо изменять подход. Не реагировать, а действовать. И действовать превентивно, не только адаптировать под новые реалии то, что имеем. А создавать новейшие инструменты. Новые прецеденты", - сказал он.

Украина остановила "вторую армию" мира

Украина остановила российскую армию, которую называли "второй армией" мира. И тяжелой ценой продолжает оттеснять оккупантов.

"Мы остановили российскую армию, которую называли "второй армией" мира. И ценой тяжелых боев, ценой тысяч жизней постепенно оттесняем оккупантов с нашей земли", — сказал он.

Санкции против России

Зеленский призвал Запад ввести эмбарго на российскую нефть, блокировать российские банки и ИТ-сектор.

“Не ждите роковых выстрелов, не ждите применения Россией специального оружия, химического, биологического, ядерного, не дай Бог. Не создавайте у агрессора иллюзий, будто мир недостаточно сопротивляется. Защищайте сразу по максимуму свободу и нормальный порядок в мире. Вот такими должны быть санкции: максимальными, чтобы Россия и каждый другой потенциальный агрессор, желающий пойти жестокой войной против соседа, знал четко сразу, к чему это приведет”, — заявил Зеленский.

Об восстановлении Украины

Украина предлагает миру создать такой прецедент восстановления страны после войны, который продемонстрирует всем, кто мечтает уничтожить жизнь соседа, что война не дает желаемого результата. Объем работ колоссальный.

“Мы предлагаем специальную, историческую и весомую модель восстановления, когда у каждой из стран-партнеров, или городов-партнеров, или компаний-партнеров будет возможность взять шефство над тем или иным регионом Украины, городом или общиной или отраслью. Великобритания, Дания, ЕС и другие ведущие международные субъекты уже выбрали для себя конкретное направление восстановления. Благодаря именно такой модели послевоенное восстановление может стать быстрой, эффективной и качественной”, — подчеркнул президент.

Кроме того, во время выступления президент сообщил печальное известие. На территории в/ч "Десна" в одноименном поселке Черниговской области от ракетного удара России 17 мая погибли 87 человек.

По его словам, только сегодня спасатели и военные закончили работу по разбору завалов.

"К сожалению, под обломками нашли 87 жертв. 87 трупов, убитых жизней", – сказал глава государства.

Мы одинаково думаем и защищаем нашу свободу и независимость: Зеленский и Дуда пообщались со СМИ

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