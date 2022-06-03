"Мы остановили "вторую армию мира": Зеленский прокомментировал 100 дней войны и показал фото

"Мы остановили "вторую армию мира": Зеленский прокомментировал 100 дней войны и показал фото

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам 100 дней развязанной Россией полномасштабной войны заявил, что удалось остановить "вторую армию мира". Глава государства также опубликовал фото борьбы украинцев.

Зеленский подчеркнул, что во время войны враг так и не смог достичь никакой стратегической цели.

Об этом президент написал в Сети 3 июня.

"100 дней нашей борьбы. 100 дней единства и несгибаемого духа. За это время враг так и не смог достичь никакой стратегической цели, но пытался выместить свое бессилие на гражданской инфраструктуре и людях", — заметил глава государства.

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"Украина же за эти 100 дней сделала то, что казалось невозможным, во что многие не хотели верить. Мы остановили "вторую армию мира", освободили часть своих территорий и продолжаем давать достойный отпор оккупантам. Спасибо всем, благодаря кому Украина выстояла и продолжает отстаивать свое уже сотый день. Победим!” – заверил Зеленский.

Напомним, президент также записал видеообращение по поводу 100 дней войны.

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