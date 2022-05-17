"Мы освободили больше, чем россияне занимают": Арестович и Фейгин показали карту военных действий в Украине

"Мы освободили больше, чем россияне занимают": Арестович и Фейгин показали карту военных действий в Украине

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что на 83-й день войны России против Украины украинская армия освободила в полтора раза больше территорий, чем занимают российские оккупационные войска.

Арестович отметил, что больше всего войск врага сосредоточены в оккупированных Луганщине и Донбассе, а также в местах, где они пытаются атаковать.

Об этом советник руководителя ОП рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 17 мая.

"Там видны очень интересные подробности, если посмотреть аналитически на них. Если внимательно посмотреть, то север очевидно, видно, что территории, которые освободили больше, чем занимают. То есть, мы освободили больше, чем россияне занимают, в полтора раза. Во-вторых, эта карта чем хороша. Это западная карта, журналисты сделали.Там подробно видно, откуда российские войска сосредоточены. Можете представить, что будет, если украинская сторона перейдет там в наступление, пробивает розовое и переходит в серенькое. Серенькое, вообще нет войск, сил не хватает", — рассказал он.

Фото: Арестович Telegram

"Карта на самом деле очень щадящая для РФ. На самом деле ситуация намного хуже. Они тонкой линией расположены вокруг всей линии фронта из Херсона и вплоть до Харькова. Под Харьковом их много, там сильно закрашено розовым и в районе так называемых "ЛНР/ДНР". И вот красное, достаточно плотное расположение войск – это места, где они пытаются атаковать: Гуляй Поле под Запорожьем, правый берег Днепра с Херсоном вместе взятый, и, разумеется, Харьковская область, потому что там идет заброс через Купянск", — добавил советник головы ОП.

Арестович также рассказал о нескольких местах, которые удалось отбить ВСУ, несмотря на концентрацию войск РФ.

"Чрезвычайно интересны вот эти местечка на Криворожском направлении, желтые, там, где Днепр широкий, это наши отбили, наступая от Кривого Рога. И интересно на Запорожском направлении. Там, если внимательно посмотреть, есть такие маленькие островки. Они сначала были заняты российскими войсками, а теперь отражены украинскими. А самое главное, если внимательно пересмотреть, есть районы, которые отразили Луганскую область. Это где наиболее концентрированный удар наносят российские войска и наступают. российское командование хотело провести правильную операцию, не должно быть", — рассказал он.

Напомним, что за сутки, 17 мая, в зоне оперативно-тактической группировки "Восток" украинские военные ликвидировали до 110 российских оккупантов.