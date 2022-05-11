Мы освободим нашу землю и людей, а с помощью свободного мира нам будет легче – Зеленский

Мы освободим нашу землю и людей, а с помощью свободного мира нам будет легче – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что скоро все украинские земли будут освобождены от кремлевского врага.

У российских оккупационных войск нет шансов в войне с Украиной.

Об этом глава государства сказал в традиционном обращении 11 мая.

"Да, российские войска все еще на нашей земле. Те маргиналы, которых российское государство нашло себе как коллаборантов, делают заявления космического масштаба и космической же глупости, как характеризовался этот их уровень еще в "Собачьем сердце". Но что бы ни делали оккупанты, это ничего не значит. У них нет шансов. Я уверен, что мы освободим нашу землю и людей", — подчеркнул он.

Также Зеленский заявил, что Украина поддерживает весь цивилизованный мир.

"Кстати, сегодня в общении со студентами университетов Франции почувствовал такую уверенность и в их вопросах. А с новой поддержкой от США, с ленд-лизом, со всей той помощью, которую мы получаем от Великобритании и Евросоюза, от Канады, Японии, Австралии – без преувеличения, от всего свободного мира – нам будет легче", — сказал президент.

Вечернее обращение Владимира Зеленского за 11 мая

Напомним, что в течение суток, 11 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупанты совершили пять атак.