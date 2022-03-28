"Мы освободим все оккупированные территории": начальник украинской разведки рассказал, какое оружие нужно ВСУ

Буданов подчеркнул, что Украине нужна современная авиация.
Начальник ГУР Министерства обороны Украины, генерал Кирилл Буданов рассказал, что Украина имеет шанс освободить все оккупированные территории, если союзники дадут нам необходимое вооружение.
Об этом он сказал в интервью журналу Coffee or Die
"Мы стоим и можем стоять долго. Мы к этому готовы. Мы освободим все временно оккупированные территории Украины. Но нам нужна помощь. Нам нужны серьезные системы противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерийские системы калибра 155-мм и более, а также боевая авиация", – сказал Буданов.
При этом особое внимание Кирилл Буданов уделил потребности Украины в самолетах пятого поколения.
"Нам не нужны устаревшие самолеты четвертого поколения. У нашего врага – большая часть боевой авиации четвертого поколения плюс. Наши пилоты, используя устаревшие самолеты, уничтожают более современную авиацию врага, и способны овладеть самолетами пятого поколения. Я не сомневаюсь в мастерстве украинских летчиков", — подчеркнул генерал.
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