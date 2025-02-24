"Мы открыты для этого": премьер-министр Дании о возможном участии в миротворческой миссии в Украине

Она отметила важность военной помощи для Украины и призвала другие страны активнее приобщаться к ее предоставлению.

Дания готова поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, и открыта для обсуждения любых инициатив, заявила премьер-министр Мэтте Фредериксен.

Об этом Фредериксен заявила во время пресс-конференции в Киеве.

Она отметила важность военной помощи для Украины и призвала другие страны активнее приобщаться к ее предоставлению.

Относительно возможной отправки миротворческого контингента Фредериксен отметила, что перед принятием окончательного решения необходимо урегулировать ряд вопросов. По ее словам, война касается не только безопасности Украины, но и всеобщей стабильности Европы, поэтому необходимо учитывать весь восточный фланг в вопросе сдерживания агрессии.

"Мы открыты для этого", – подчеркнула глава правительства Дании.

Напомним, Франция и Великобритания разрабатывают план размещения до 30 тысяч европейских миротворцев в Украине, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня.