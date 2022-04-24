"Мы ожидаем худшего": в ВОЗ заявили о почти полном уничтожении системы здравоохранения на востоке Украины

"Мы ожидаем худшего": в ВОЗ заявили о почти полном уничтожении системы здравоохранения на востоке Украины

На востоке Украины система здравоохранения практически разрушена, что ставит под угрозу жизнь тысяч людей в Мариуполе и других заблокированных российскими оккупантами городах.

Об этом со ссылкой на ВОЗ сообщает Голос Америки.

Так, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Бхану Бхатнагар заявил, что организация до сих пор не смогла получить доступ к нуждающимся в Мариуполе и не располагает сведениями о состоянии здоровья населения., которое находится в осаде.

ВОЗ призывает обеспечить доступ в пострадавшие районы для оценки потребностей системы здравоохранения и предоставления жизненно важных медицинских услуг больным и раненым.

"Нам нужно прекращение боевых действий по крайней мере на два дня, чтобы доставить жизненно важные предметы снабжения, а также оценить потребности области. Мы ожидаем худшего. Система здравоохранения разрушена и это влечет всевозможные последствия. Есть раненые, нуждающиеся в помощи", — заявил Бхатнагар и добавил, что результаты нового опроса ВОЗ, проведенного среди тысячи домохозяйств по всей Украине, показывают, какое разрушительное влияние война оказывает на их доступ к медицинскому обслуживанию.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 60-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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