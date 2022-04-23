"Мы ожидаем не просто "тортиков": Зеленский прокомментировал визит госсекретаря и министра обороны США

Для Украины очень важно, что к ней приезжают лидеры других государств.

И они сегодня к нам прибывают не с пустыми руками.

Об этом во время пресс-конференции 23 апреля с украинскими и иностранными журналистами сказал президент Украины Владимир Зеленский, комментируя визит госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина.

"Мы ожидаем не просто презентов или каких-то "тортиков" — мы ожидаем конкретные вещи и конкретное оружие. Поэтому я считаю, что мы сможем получить от США договоренности или часть того пакета по вооружению Украины, о котором мы договаривались раньше. Поэтому я считаю положительным такой сигнал", — сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина – не страна для трагических селфи.

"У нас реальная война. Поэтому приезжайте к нам. Мы с радостью вас будем встречать. Но приезжайте с той помощью, о которой мы говорили, и какая у вас есть", – добавил президент.

Кроме того, по его словам, у нас есть стратегические вопросы по гарантиям безопасности, которые пришло время нам обсуждать уже предметно.

"Потому что США будут одними из лидеров стран безопасности для нашего государства. Кстати, чем бы все ни закончилось, и чем бы и как бы все ни закончилось, гарантии безопасности нашего государства нужны. И мы на этом будем настаивать. И уверены, что мы в этом вопросе получим долгожданный результат. Мы также ожидаем поддержки США в диалоге с Германией, чтобы они стали нам поставлять именно то, что у них есть, и что они сейчас не используют, потому что война у нас. И каждый раз в разговоре с Германией мы напоминаем, что война у нас, а у вас есть то, что вам сейчас не нужно, а нам нужно очень", – подчеркнул Зеленский.

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