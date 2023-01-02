"Мы ожидаем": в ВСУ рассекретили преступные намерения оккупантов перед Рождеством

Российские оккупационные войска могут обстрелять Украину перед Рождеством по Юлианскому календарю, 6-7 января.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "24 канала".

По его словам, украинские военные готовы отбивать атаки врага.

"Мы ожидаем, мы готовимся. Вы же видите, что три дня подряд идут атаки. Как они (россияне — ред.) себе там спланировали пока мы не знаем. Нам нужно просто готовиться к этому и держать порох сухим, как говорится, ракеты, чтобы были заряжены, а люди готовы", — сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что россияне не изменили своих захватнических намерений в отношении Украины и сейчас речь идет об их выживании

"Вопрос идет об их выживании — не о нашем, а об их. Мы будем готовиться, отражать все угрозы", — добавил Игнат.

Напомним, 24 декабря, в канун Рождества по Григорианскому календарю (которым все мы пользуемся в современном быту) армия РФ массированно обстреляла Херсон. Днем оккупанты вели обстрел несколько часов. Вражеская атака была направлена на гражданские места – рынок, торговый центр, жилые дома, админздания.

По последним данным сообщалось, что пострадали 68 человек, а количество жертв достигло — 10.

В Сочельник россияне еще раз обстреляли Херсон. Использовали зажигательные боеприпасы. По данным источников, вспыхнули дома, частичное разрушение крыш. К счастью, обошлось без жертв.

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