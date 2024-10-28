Вместо Покровского враг может попытаться окружить другой город – военный аналитик

Донецкое направление остается самым сложным, хотя есть и другие направления, вызывающие тревогу, отметил Сергей Згурец.

В ближайшей перспективе враг может осуществлять продвижение с намерениями окружить Курахово с юга и севера большими полудугами.

Об этом рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо".

"Донецкое направление остается самым сложным, хотя есть и другие направления, которые действительно вызывают тревогу. Если говорить о Селидове, то, по оптимистичным оценкам, наши военные там удерживают западные части этого населенного пункта. Когда мы смотрим на карту, то понимаем, что сейчас противник будет совершать дальнейшие атаки. Если у врага будет достаточный запас сил и резервов, то в ближайшей перспективе он может совершать движения с намерениями охвата Курахового. Курахового", — заметил Сергей Згурец.

По словам военного аналитика, известно о продвижении врага на Шахтерск, Украину, Богоявленко, — эти три населенных пункта формируют еще один напряженный участок.

"Если продвижение захватчика от Шахтерска будет дальше на север, то это потенциальные направления, чтобы избежать боев в самом Курахово, окружить город с юга и севера большими полудугами. Это теоретические оценки. Однако сейчас на тактическом уровне наши войска от Селидово перешли на другой рубеж обороны, собственно, это отвод украинских подразделений из кармашка, который формируется от Горняка до Кураховки", – прокомментировал директор информационно консалтинговой компании Defense Express.

Напомним, представитель прессслужбы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Орест Дрималовский рассказал о суицидных атаках россиян на Кураховском направлении.

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