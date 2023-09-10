"Мы перешли в фазу успешных операций": генерал спрогнозировал, какие территории вскоре освободят ВСУ

Маломуж предположил, что в ближайшие месяцы будут "положительные новости с фронта".

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что Силы обороны перешли к этапу успешных операций, в результате чего могут быть освобождены юг или восток.

Такое мнение Маломуж высказал 24 канала.

По его прогнозам, до конца этого года или начала 2024 года украинские военные могут провести успешные операции по освобождению оккупированных территорий.

"Мы уже вступили в фазу не только мощного сопротивления, а в фазу мощных операций, пока тактического уровня. Я думаю, что они перерастут в стратегический уровень. Будет юг или восток – это уже решит командование. Но в ближайшие месяцы точно", — уверен он.

По его мнению, ВСУ смогут деоккупировать Херсонскую область и войти у Крым.

"Это будет более мощное противостояние, более мощные огневые средства, более мощные важные стратегически наступательные операции. Я бы предполагал, что это освобождение Херсонской области вплоть до Крыма, вхождение в Крым и активные действия по освобождению востока нашего государства", — предположил Маломуж.

Напомним, в ВСУ заинтриговали заявлением, что Крымскому мосту осталось очень мало.

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