"Мы победим": в Офисе президента отреагировали на "планы" РФ в войне против Украины

В Офисе президента отреагировали на планы России в войне против Украины по оккупации Донбасса и юга.
Там отметили, что у руководства государства есть свой план защиты украинской территории.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Россия озвучила свой план на вторую фазу войны. Они думают, что могут захватить Донбасс и юг Украины, рассчитывая на экономическое давление нашего государства. У нас есть собственные сценарии защиты Украины и хочу напомнить, что многие планы кремля уже были разрушены работой нашей армии и народа. Это война за Свободу и мы победим", — подчеркнул Ермак.
Напомним, Россия во время второй фазы войны против Украины планирует полностью захватить Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.
В Минобороны подчеркнули, что командование российских мародеров, насильников и убийц признало, что целью "второго этапа" войны является не победа над мифическими нацистами, а просто оккупация востока и юга Украины
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