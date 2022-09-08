"Мы пол года молились, чтобы вы вернулись": в Балаклее со слезами на глазах встречали ВСУ

Исполнитель главной роли в фильме режиссера Олега Сенцова "Носорог", лидер движения "Гонор" Сергей Филимонов опубликовал трогательное видео из освобожденной Балаклеи.
Там местные жители со слезами на глазах встречали ВСУ.
Видео Филимонов распространил в социальных сетях.
На кадрах местные жители выходят из многоэтажки и со слезами на глазах встречают украинских защитников.
"Вы молодцы ребята. Мы пол года молились, чтобы вы к нам вернулись", – говорят местные жительницы.
Также женщины сразу решили накормить воинов оладьями.
Напомним, Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов Балаклею Харьковской области. Глава государства выразил восхищение украинскими военными и поблагодарил их за освобождение Балаклеи от российского нашествия.
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