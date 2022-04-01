"Мы получаем данные от гражданских из РФ": офицер ВСУ рассказал, как россияне помогают украинским военным уничтожать вражескую технику

"Мы получаем данные от гражданских из РФ": офицер ВСУ рассказал, как россияне помогают украинским военным уничтожать вражескую технику

Сегодня многие россияне принимают участие в этой войне на стороне Украины.

Офицер спецподразделения ГУР МО по позывному "Вито" рассказал, что сами россияне передают информацию Украине о движении российской техники. Кроме того, многие граждане РФ воюют в составе Вооруженных сил Украины.

Об этом офицер рассказал в интервью Армия INFORM, пишет пресс-служба ГУР МО.

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"Мы получаем данные от гражданских людей из российского Белгорода и не только. Они чудом выходят на наши "паблики", сбрасывая информацию о движении вражеских войск в сторону Украины, их состав и т.д. Мы ее оцениваем, анализируем, дополняем и сравниваем с данными нескольких других источников, а затем доводим до боевых частей и составляем планы собственных или совместных действий. Как результат – огромные потери врага", — отмечает "Вито".

По словам офицера, украинская армия раз и навсегда опровергла миф о непобедимости россиян. Их единственным преимуществом является количество, однако наши бойцы работают над этой проблемой.

"Я не сказал бы, что это Джеймс Бонды. Они обычные парни. Но морально-психологическое состояние их подавлено. Может у себя на тренировках они были лучше. Но здесь они не могут сориентироваться. Они здесь блуждают. Они испуганы", — объясняет военный.

По его словам, сегодня многие россияне принимают участие в этой войне на стороне Украины. В подразделениях ВСУ даже есть люди, которые перешли границу из России и воюют на стороне Украины.

Напомним, в Украине появился легион "Свобода России", куда принимают добровольцев из числа бывших российских военных, выступающих против режима президента РФ Владимира Путина.

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