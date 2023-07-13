Мы поставим точку в этой войне фиксацией российского проигрыша - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на саммите НАТО все партнеры с уважением говорили о нашем государстве. После победы над Россией это уважение будет навсегда зафиксировано.

Об этом он сказал 13 июля во время обращения к украинцам.

"На днях в Вильнюсе, на саммите НАТО, на полях саммита НАТО, на всех встречах Украина имела и имеет наибольшее уважение и поддержку партнеров за все годы нашей независимости. Уважение - это всегда производная от смелости, а внимание к любой стране - это всегда следствие имеющихся возможностей этой страны. Украина - в центре внимания партнеров. Уже не Россия, как десятилетиями ранее. И когда мы поставим точку в этой войне фиксацией российского проигрыша, уважение и внимание к Украине будут навсегда зафиксированы в истории для всех последующих поколений нашего народа", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что уважение к Украине сейчас приобретается тяжелым ценным — в боях. Он поблагодарил воинов за защиту нашего государства.

"Я благодарю каждого и каждую, кто в бою, на боевых постах и в боевых задачах! Я благодарю всех, кто защищает наше небо и кто двигает вперед наши позиции на земле. Я благодарю всех, кто работает, чтобы у наших воинов было все необходимое!", - сказал он.

Зеленский также сообщил, что он говорил с президентом Южно-Африканской Республики Рамафосой.

"Ни дня не теряем внимания к Формуле мира и всему тому, что нужно, чтобы реализовать Формулу. Я пригласил господина Президента присоединиться к нашей гуманитарной инициативе "Зерно из Украины". Мы все равно видим необходимым продолжение Черноморской зерновой инициативы. Очень важно, чтобы не было никаких угроз продовольственной безопасности где-либо в мире. И в России должны четко осознавать, что каждый, кто увеличивает угрозу голода, в частности в критических регионах Африки, терроризирует голодом весь мир, а не кого-то одного", - подчеркнул президент.

Зеленский также рассказал, что в столице Дании состоялась встреча представителей президентов и советников по внешней политике и национальной безопасности.

"Разные государства. Встреча была посвящена именно Формуле мира и подготовке Глобального саммита мира. Я благодарен, что на встрече был представитель Южно-Африканской Республики. Уже готовим и следующую такую встречу", — подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что в Вильнюсе был подписан очень удачный договор о гарантиях безопасности для Украины по G7. К нему уже присоединились Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция. Он поблагодарил международных партнеров за поддержку.

Напомним, Зеленский провел совещание по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.

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