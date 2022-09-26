"Мы — прагматичная страна": Подоляк рассказал, будет ли Украина проводить дополнительную мобилизацию

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что в Украины достаточно резервов, чтобы ответить на мобилизацию в РФ.

Он отметил, что Россия может провести мобилизацию украинцев на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом советник главы Офиса президента сказал в интервью программе Tagesschau немецкого телеканала ARD.

Подоляк отметил, что Украина – прагматичная страна и создала достаточно резервов, чтобы противостоять российским оккупантам.

"Мы уже создали резервы через систему территориальной обороны и будем активно использовать эти резервы. Мы не должны сегодня объявлять дополнительную мобилизацию. У нас есть все, и мы готовы к большему количеству российских военных", — пояснил Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что потери среди украинских военных значительно меньше, чем среди российских, поскольку Украина не использует людей, как "пушечное мясо". Он анонсировал новые победы на фронте и добавил, что для эффективной ликвидации российских оккупантов ВСУ необходимы современные танки.

Также Подоляк подчеркнул, что россияне, скорее всего, проведут мобилизацию украинцев на временно оккупированных территориях.

Напомним, ранее советник Офиса президента Алексей Арестович сообщал, что Украина может провести мобилизацию, если это понадобится. В Украине проживает 40 млн человек, поэтому армию можно увеличить на 5,5 млн военнослужащих.

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